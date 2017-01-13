Иллюстративное фото с сайта Yvision Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня ночью полицейские выехали на задержание мужчины 1983 года рождения, ранее судимого за разбойное нападение. Оперативникам поступила информация о том, что он продолжает заниматься прежним «промыслом». В частности, по данным сотрудников ДВД, в группе лиц предполагаемый преступник совершает разбойные нападения на автотранспорт и при себе имеет огнестрельное оружие. При ночном задержании гражданин Е., который находился за рулем "Лады Приоры", по словам полицейских, был вооружен. Мало того, он прицелился в оперативников. - На требования сотрудников полиции бросить оружие он не подчинился и пытался в них выстрелить, после чего в отношении него было применено табельное оружие, - рассказали в пресс-службе ДВД Актюбинской области. В результате подозреваемый получил огнестрельное ранение и скончался в карете скорой помощи. Установлено, что изъятое на месте оружие числится в категории «криминальное оружие» и находится в розыске, объявленном полицией Башкортостана РФ с 2006 года. По нему назначен ряд экспертиз. Одновременно назначено служебное расследование по факту правомерного применения табельного оружия и начато досудебное расследование по двум статьям: «Применение насилия отношении представителя власти» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия», сообщают в ДВД Актюбинской области. По некоторым данным, подозреваемый был приверженцем нетрадиционного ислама, в ДВД эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.