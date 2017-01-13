w9o7r03tbGE В YouTube распространяется видео под названием "Кайрат Нуртас в Атырау ест черную икру". Звезда казахстанской эстрады по-хозяйски жарит рыбу в казане, рядом стоит пластиковая банка с черной икрой и куском хлеба. Окружает певца группа молодых людей, видимо, встречающая сторона. Судя по комментарию под видео, артиста вывезли на рыбалку на взморье в сторону полуострова Пешной. - Кайрат Нуртас недавно побывал в Атырау на Пешном. Там-то он и попробовал черную икру. Кайра вкусно? - подписал пользователь, выложивший видео в сеть. Одет певец, как и подобает рыбакам, - в военную телогрейку и теплую шапку. На нем неизменный атрибут - черные очки. - Мы простые казахские парни, которые едят черный хлеб с черной икрой, - говорит на камеру Кайрат НУРТАС. Отметим, что в конце декабря певец приезжал с праздничными выступлениями в Атырау, после чего, видимо после официальной части, для артиста решили устроить и неофициальную часть праздника.