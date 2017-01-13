40 жалоб на госслужащих от жителей ЗКО рассмотрел диссовет в прошлом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.metronews.ru Иллюстративное фото с сайта www.metronews.ru Всего в госучреждениях ЗКО работают 4444 человека. По словам руководителя департамента агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции ЗКО Болата ИСКАКОВА, в 2016 году советом по этике было рассмотрено 220 нарушений. - В прошлом году с госслужбы было уволено 15 человек и 17 сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности за различного рода нарушения, - пояснил Болат ИСКАКОВ. - Всего мы провели 43 проверки госслужащих. Из них 39 - по жалобам населения и 4 были выборочными. Стоит отметить, что в ближайшее время совет по этике должен рассмотреть решение акима поселка Караоба Казталовского района ЗКО Нургали ДУЙСЕКОВА, который сам решил вручить грамоту бывшему военруку школы Айдосу ГАБДУЛКАРИМОВУ, избившему старшеклассника. Сейчас дело в отношении бывшего педагога передано в суд.