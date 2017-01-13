"В судебном заседании гражданин признал вину и пояснил, что выпив с несовершеннолетним племянником алкоголь, пошли в магазин за второй бутылкой, где были задержаны сотрудниками полиции", - говорится в материалах суда.

Правонарушителя признали виновным по ст.131 КоАП РК, на него наложен административный штраф в размере 42 420 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.