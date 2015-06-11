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Бизнес-новости

Уральский специализированный магазин «Автошик» приглашает за покупками

Если вы заядлый автолюбитель и цените не только скорость, но и комфорт, то обязательно посетите специализированный магазин «Автошик». В салоне автомагазина вы сможете найти массу нужных, а главное - качественных товаров для своего авто: чехлы, оплетки на руль, детские кресла, видеорегистраторы, навигаторы, прикуриватели, термосы, пылесосы для уборки внутри салона, ароматизаторы и многое другое. Стоит отметить, что вся продукция высокого качества от ведущих производителей России, Турции и Пекина. Хотите, чтобы в вашем автомобиле все было в единой цветовой гамме? Нет проблем. Все необходимые акс
Marat
Уральский специализированный магазин «Автошик» приглашает за покупками
Если вы заядлый автолюбитель и цените не только скорость, но и комфорт, то обязательно посетите специализированный магазин «Автошик».
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avtoshik1
 В салоне автомагазина вы сможете найти массу нужных, а главное - качественных товаров для своего авто: чехлы, оплетки на руль, детские кресла, видеорегистраторы, навигаторы, прикуриватели, термосы, пылесосы для уборки внутри салона, ароматизаторы и многое другое. Стоит отметить, что вся продукция высокого качества от ведущих производителей России, Турции и Пекина.
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 Хотите, чтобы в вашем автомобиле все было в единой цветовой гамме? Нет проблем. Все необходимые аксессуары вам привезут на заказ, и в короткие сроки доставят в любой город Казахстана, что, согласитесь, довольно удобно.
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- Если для вас автомобиль это не просто средство передвижения, а надежный спутник и помощник в повседневной жизни, то любая мелочь для вас будет важной. Обязательно посетите наш магазин и оцените товары, которые мы предлагаем в широком ассортименте, - говорит владелица магазина «Автошик» Анна. – Хочу отметить, что мы работаем не только в розницу, но и готовы рассмотреть предложения оптовых покупателей.
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 Стоит отметить, что в магазине «Автошик» большой выбор универсальных чехлов высшего качества на любой вкус: кожаные, вязаные, чехлы с кожаными и замшевыми вставками, специально для представительниц слабого пола есть гламурные чехлы с принтами и стразами и многое другое. Здесь вы можете приобрести новинку сезона - чехлы из натуральных материалов с массажными камешками и лечебными травами.
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Для семьи, где есть маленький ребенок, магазин «Автошик» предлагает ряд моделей детских автокресел. Специалисты магазина помогут правильно подобрать изделие с учетом комплекции ребенка, его роста и веса.
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 Если вы цените свою безопасность и часто выезжаете в разные регионы, то обязательно обратите внимание на комбинированное устройство - навигатор с видеорегистратором. Это устройство поможет не затеряться в неизвестной для вас местности, а также зафиксирует все, что происходит на дороге во время вашего путешествия.
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 Купить любые автотовары вы сможете в магазине «АвтоШик», который находится на пересечении ул.Шолохова и ул.Штыбы, напротив супермаркета "Лидер". Более подробную информацию вы можете получить по телефону: 8-705-796-65-65 www.avto-shik.kz На правах рекламы

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