Фото с сайта dkgaza.com Как рассказал председатель МОО "Мастер-Дэнс" Сагындык ДАГАРОВ, на чемпионат приглашают двоих участников со всех стран и городов мира. - От нашего объединения могут поехать два участника, которые давно занимаются танцами и достигли определенных результатов. Но есть проблема в финансах. Стоимость перелета и участия в уличных танцах обойдется одному участнику в 1300 долларов. У нашего объединения, к сожалению, нет таких денег. Участие в подобных соревнованиях дадут нашим участникам хороший опыт и перспективы, - рассказал Сагындык ДАГАРОВ. Молодежное объединение учит молодежь танцам современного направления и существует за счет спонсорских средств. - Участникам надо поехать в Алматы и оттуда в Париж. В сумму входит проживание, участие в мастер-классе и чемпионате, а также перелет. Такой шанс выпадает очень редко и нам бы, конечно, очень хотелось поехать и поэтому мы ищем спонсоров, - пояснил Сагындык ДАГАРОВ. Если Вы хотите помочь уральским танцорам поехать в Париж на чемпионат, то можете позвонить председатель МОО по номеру: 8 777 168 64 64.