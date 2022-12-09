Уральских водителей возмутило авто с наклейкой «Z”

Видео машины с буквой Z пересылают в местных группах и уверяют, что она была замечена на территории ЗКО, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Скриншот с видео В Telegram-канале Vladimir Zolkin появилось видео, на котором запечатлена машина с российскими номерами и буквой Z на заднем стекле. По информации канала, машина заехала на территорию области –… остановили и заставили снять наклейки. Туда же вызвали наряд полиции. Их оштрафовали. Они промычали, что не знали о том, что Z символы запрещены в Казахстане, - говорится в сообщении. Пост вызвал шквал негатива со стороны пользователей сет