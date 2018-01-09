Депутат Мажилиса Парламента РК от КНПК Айкын Конуров считает, что виной тому неправильное распределение доходов. Как изменить ситуацию к лучшему? Для решения этой проблемы фракция «Народные коммунисты» обратилась с запросом к Премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву.
Бедность рядовых казахстанцев отмечают не только отечественные коммунисты. В отчете о глобальном благосостоянии за 2017 год, составленном Credit Suisse Research Institute, Казахстан зачислен в группу бедных стран.
– И удивительного тут мало, – считает Айкын Конуров (на фото). – Аналитики института рассчитывали благосостояние, исходя не из общих показателей, а из доходов домохозяйств, их накоплений и долгов. В Казахстане реальные доходы большинства семей сокращаются, а долги растут куда быстрее накоплений.
Отчет сам по себе интересен еще и потому, что учитывает не только средние, но и медианные показатели, то есть не только и не столько общие богатства страны, сколько их распределение между казахстанцами.
– Это принципиально важно. Средний показатель – это как «средняя температура по больнице» – когда богатство олигарха-миллиардера складывается с «богатством» тысяч его работников и делится поровну. Медианный же индикатор исключает благосостояние экстремально бедных и богатых, приближая его к реальности. – отмечает коммунист.
При таком подходе цифры получаются весьма неутешительные и весьма отличаются от традиционного официального подсчета. Так, если среднее благосостояние на одного взрослого человека в Казахстане в 2017 году составляет 4 441 доллар, то медианное – 334 доллара, то есть в 13 раз меньше.
– Во всех странах медианное благосостояние ниже, чем среднее, – уточняет народный избранник. – Но такого разрыва нет практически ни у кого.
При подсчете медианного благосостояния выясняется, что 97,6 % населения нашей республики имеет доходы ниже 10 тысяч долларов США, 2,1 % населения – от 10 до 100 тысяч долларов, а оставшиеся 0,3 % – от 100 тысяч до миллиона долларов. Миллионеров и миллиардеров в Казахстане не найдено, но это не значит, что их нет. Просто их так ничтожно мало, что количество не дотягивает и до десятой доли процента. Такая картина выглядит более объективной, чем традиционная и, увы, более проблемной.
– Мы озабочены сложившейся ситуацией и считаем, что причина кроется в системе распределения, – отмечает Айкын Ойратович. – Именно из-за нее мы являемся богатой страной, но с низким благосостоянием. Именно это является главным препятствием на пути развития несырьевой экономики и повышения уровня жизни, о котором постоянно говорит Президент.
Коммунисты уверены, что назрела необходимость вносить изменения в систему распределения национального дохода. Они неоднократно предлагали и предлагают ввести дополнительные налоги на роскошное потребление, ужесточение контроля над финансовыми потоками в квазигосударственном секторе, коммерческих банках и пр.
– Предложения, которые мы вносим, пока остаются без должного понимания, – выражают озабоченность коммунисты. – Почему-то считается, что сначала нужно поднять экономику, увеличить национальное богатство, а потом уже думать о распределении. Но это не работает.
Более того, следует честно признать, что при неэффективной системе распределения прирост богатства страны ничего не приносит собственно для благосостояния его граждан, для тех самых 97,6 %. А в итоге бедность населения оборачивается для экономики страны сужением потребительского рынка, низкой деловой активностью, тотальной закредитованностью и, соответственно, ростом «токсичных» кредитов. А все это вместе вызывает социальную напряженность, рост протестных настроений и иждивенческие понятия о жизни, что отнюдь не идет на благо государства.
– Мы считаем, что экономическая политика в первую очередь должна быть ориентирована на подъем благосостояния большинства населения, – резюмируют свой запрос на имя Премьер-министра страны «Народные коммунисты». – Мы призываем пересмотреть ее в пользу повышения реальных доходов граждан и стимулирования потребительского спроса через государственные субсидии конечному потребителю отечественных товаров и услуг.
Маргарита НИКИТИНА
Источник: Журнал «Коммунист Казахстана» №33 (442). Декабрь,2017
КНПК