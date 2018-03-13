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Социум

Уровень воды в реке Урал ожидается выше показателя 2017 года - ЧС Уральска

По прогнозам отдела по чрезвычайным ситуациям уровень воды в реке Урал составит 6 метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 13 марта, в городском акимате прошло заседание противопаводковой комиссии. Как рассказал руководитель отдела ЧС г. Уральск Марлен САРСЕНГАЛИЕВ, на сегодняшний день из областного центра вывезено 176 тысяч кубометров снега. Ежедневно из города силами ДЭПа вывозится 4-5 тысячи кубометров снега. - В этом году вскрытие льда на реке Урал ожидается с 8 по 13 апреля. Ожидаемый уровень воды в Урале 6 метров, в 2017 году 10 мая уровень составлял 5,8 метра. Для Ур
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Уровень воды в реке Урал ожидается выше показателя 2017 года - ЧС Уральска
По прогнозам отдела по чрезвычайным ситуациям уровень воды в реке Урал составит 6 метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 13 марта, в городском акимате прошло заседание противопаводковой комиссии. Как рассказал руководитель отдела ЧС г. Уральск Марлен САРСЕНГАЛИЕВ, на сегодняшний день из областного центра вывезено 176 тысяч кубометров снега. Ежедневно из города силами ДЭПа вывозится 4-5 тысячи кубометров снега. - В этом году вскрытие льда на реке Урал ожидается с 8 по 13 апреля. Ожидаемый уровень воды в Урале 6 метров, в 2017 году 10 мая уровень составлял 5,8 метра. Для Уральска критично, если вода поднимется до 8,5 метра, - пояснил Марлен САРСЕНГАЛИЕВ. - Однако из-за заторов уровень воды может увеличиться. Для этого силами ЧС проводится бурение лунок и срезание льда на реках Деркул и Чаган. Всего уже пробурено 2235 лунок и срезано 57 тысяч квадратных метров льда. Также руководитель ЧС отметил, что в поселке Зачаганск снег вывезли с магистральных улиц и необходимо очистить второстепенные улицы. Аким Уральска Мурат МУКАЕВ заявил, что ТОО "Жайык таза кала" ежедневно вывозит снег с частного сектора, чтобы не произошло подтопления жилых домов, поэтому предприниматели города должны вывозить снег с прилегающих территорий сами и не ждать помощи от коммунальных служб. - Оповестите всех предпринимателей, чтобы тоже вовлеклись в работу и вывозили снег. Нет своей техники - пусть наймут. Найдите им компании, которые за деньги могут им помочь в этом вопросе. До конца недели, чтобы все бизнесмены знали об этом, - обратился Мурат МУКАЕВ к начальнику МПС УВД г. Уральск Муслиму ДЖАРДЕМОВУ. Стоит отметить, что в Уральске насчитывается 28 эвакопунктов, которые уже готовы на случай паводка.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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