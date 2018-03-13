Уровень воды в реке Урал ожидается выше показателя 2017 года - ЧС Уральска

По прогнозам отдела по чрезвычайным ситуациям уровень воды в реке Урал составит 6 метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 13 марта, в городском акимате прошло заседание противопаводковой комиссии. Как рассказал руководитель отдела ЧС г. Уральск Марлен САРСЕНГАЛИЕВ, на сегодняшний день из областного центра вывезено 176 тысяч кубометров снега. Ежедневно из города силами ДЭПа вывозится 4-5 тысячи кубометров снега. - В этом году вскрытие льда на реке Урал ожидается с 8 по 13 апреля. Ожидаемый уровень воды в Урале 6 метров, в 2017 году 10 мая уровень составлял 5,8 метра. Для Ур