Ушел из жизни писатель Валентин Распутин

14 марта в Москве в одной из клиник скончался писатель Валентин Распутин. Об этом сообщила РИА Новости его внучка Антонина. Фото с сайта 360tv.ru "Он скончался. Четыре дня был в коме. Решается вопрос с прощанием и похоронами. Скорее всего, прощание будет в Москве, а хоронить будут в Иркутске", - сказала она. 15 марта писателю должно было исполниться 78 лет. Он родился 15 марта 1937 года в селе Аталанка в Усть-Удинском районе Иркутской области. Не так давно писатель пережил две серьезные утраты: в 2006 году в автокатастрофе погибла его дочь, а в 2012 году умерла жена. Валентин Распутин - автор