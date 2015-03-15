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Ушел из жизни писатель Валентин Распутин

14 марта в Москве в одной из клиник скончался писатель Валентин Распутин. Об этом сообщила РИА Новости его внучка Антонина. Фото с сайта 360tv.ru "Он скончался. Четыре дня был в коме. Решается вопрос с прощанием и похоронами. Скорее всего, прощание будет в Москве, а хоронить будут в Иркутске", - сказала она. 15 марта писателю должно было исполниться 78 лет. Он родился 15 марта 1937 года в селе Аталанка в Усть-Удинском районе Иркутской области. Не так давно писатель пережил две серьезные утраты: в 2006 году в автокатастрофе погибла его дочь, а в 2012 году умерла жена. Валентин Распутин - автор
Marat
Ушел из жизни писатель Валентин Распутин
14 марта в Москве в одной из клиник скончался писатель Валентин Распутин. Об этом сообщила РИА Новости его внучка Антонина.
Фото с сайта 360tv.ru
Фото с сайта 360tv.ru
 Фото с сайта 360tv.ru "Он скончался. Четыре дня был в коме. Решается вопрос с прощанием и похоронами. Скорее всего, прощание будет в Москве, а хоронить будут в Иркутске", - сказала она. 15 марта писателю должно было исполниться 78 лет. Он родился 15 марта 1937 года в селе Аталанка в Усть-Удинском районе Иркутской области. Не так давно писатель пережил две серьезные утраты: в 2006 году в автокатастрофе погибла его дочь, а в 2012 году умерла жена. Валентин Распутин - автор множества произведений, среди которых "Прощание с Матерой", "Уроки французского", "Последний срок", "Живи и помни", "Пожар" и другие. Его называли одним из "патриархов" советской "деревенской прозы". В разные годы его произведения экранизировали Элем Климов, Динара Асанова, Евгений Ташков, Александр Прошкин. Распутин является лауреатом множества премий и наград.

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