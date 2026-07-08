Ущерб на 2 млрд тенге: схему контрабанды железной руды раскрыли в Казахстане

В Карагандинской области завершилось рассмотрение уголовного дела о незаконной добыче полезных ископаемых, сообщили в прокуратуре региона.
Как пояснили в надзорном органе, специализированная природоохранная прокуратура в ходе надзорной деятельности выявила факты незаконной добычи ресурсов, после чего специальными прокурорами было проведено досудебное расследование.
- Установлено, что одно из предприятий области на протяжении четырёх лет без лицензии осуществляло незаконную добычу железной руды и вывозило её за границу. В результате государству причинён ущерб более 2 млрд тенге, - рассказали в ведомстве.
В рамках расследования трое фигурантов были взяты под стражу, а имущество на сумму свыше 360 млн тенге - арестовано.
По результатам рассмотрения дела Шетским районным судом Карагандинской области трое подсудимых были признаны виновными в незаконном недропользовании и осуждены к различным срокам лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.