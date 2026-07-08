Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Ущерб на 2 млрд тенге: схему контрабанды железной руды раскрыли в Казахстане

Незаконная добыча осуществлялась на протяжении четырех лет.
Варвара Тыщенко
Ущерб на 2 млрд тенге: схему контрабанды железной руды раскрыли в Казахстане
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Карагандинской области завершилось рассмотрение уголовного дела о незаконной добыче полезных ископаемых, сообщили в прокуратуре региона.

Как пояснили в надзорном органе, специализированная природоохранная прокуратура в ходе надзорной деятельности выявила факты незаконной добычи ресурсов, после чего специальными прокурорами было проведено досудебное расследование.

- Установлено, что одно из предприятий области на протяжении четырёх лет без лицензии осуществляло незаконную добычу железной руды и вывозило её за границу. В результате государству причинён ущерб более 2 млрд тенге, - рассказали в ведомстве.

В рамках расследования трое фигурантов были взяты под стражу, а имущество на сумму свыше 360 млн тенге - арестовано.

По результатам рассмотрения дела Шетским районным судом Карагандинской области трое подсудимых были признаны виновными в незаконном недропользовании и осуждены к различным срокам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article