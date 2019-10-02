Личность мальчика и женщины установили, когда мужчина заявил о пропаже жены и сына, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал заместитель начальника следственного отдела департамента полиции ЗКО Ерлан Жаксыбаев, в тот злополучный день мальчик вместе с мамой пришли в гости в дом, где позже случилась трагедия. – Матерью ребенка была 33-летняя Ирина Канаева. В тот день она вышла из дома за продуктами и с собой взяла 3-летнего сына. После этого они домой не вернулись. Супруг начал искать их, но поиски также не дали результатов. Оказалось, что женщина вместе с ребенком пришла к знакомой, которая вместе с сожителем проживала в дачном обществе "Волна". Далее они все вместе начали распивать спиртные напитки. Всего на месте были найдены пять бутылок разведенного спирта. Как произошел пожар - предстоит установить следствию, в данный момент назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия. Вследствие пожара погиб мужчина, Ирина и Даниил Канаевы. У погибшей женщины осталась старшая дочь, которая в тот момент находилась вместе с отцом, - сообщил Ерлан Жаксыбаев. По словам Ерлана Жаксыбаева, дом не был подключен к электричеству и не было центрального отопления. – Выжившая женщина рассказала, что в тот день она легла спать раньше всех, а проснулась от едкого запаха дыма. Она начала будить сожителя, но они не подавали признаков жизни. Тогда она разбила окно, выбежала на улицу, позвала соседей, те в свою очередь вызвали пожарных. К тому времени уже весь дом был охвачен огнем. Но хочу отметить, это версия, которую рассказала женщина. Она будет проверяться полицейскими, - рассказал Ерлан Жаксыбаев. Напомним, ночью 27 сентября в дачном обществе "Волна" сгорел дом. На месте были обнаружены обгоревшие тела мужчины, женщины и ребенка. По словам соседей, ребенка в этом доме никто и никогда не видел. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.