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Происшествия Социум

Уходя от преследования полицейских, водитель совершил ДТП в Уральске

Авария произошла 14 мая в 23.50 на перекрестке проспекта Евразия и ул. Айтиева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По рассказам очевидцев, автомобиль "Шкода Октавиа" ехал по проспекту Евразия в сторону мечети. В этот момент по ул. Айтиева в сторону спортзала двигалась "Лада Приора". Столкновение произошло на перекрестке. От удара "Шкоду" занесло к бордюру, а "Ладу" выбросило на аллею вдоль дороги. По словам Клары, жительницы дома по ул. Айтиева, напротив которого произошло ДТП, удар был настолько сильным, что его было слышно в квартире. Как рассказали сотрудники УАП ДВД ЗКО, они пресл
gorod
Уходя от преследования полицейских, водитель совершил ДТП в Уральске
Авария произошла 14 мая в 23.50 на перекрестке проспекта Евразия и ул. Айтиева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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dtp_aitieva (2)
 По рассказам очевидцев, автомобиль "Шкода Октавиа" ехал по проспекту Евразия в сторону мечети. В этот момент по ул. Айтиева в сторону спортзала двигалась "Лада Приора". Столкновение произошло на перекрестке. От удара "Шкоду" занесло к бордюру, а "Ладу" выбросило на аллею вдоль дороги. По словам Клары, жительницы дома по ул. Айтиева, напротив которого произошло ДТП, удар был настолько сильным, что его было слышно в квартире. Как рассказали сотрудники УАП ДВД ЗКО, они преследовали "Шкоду". Водитель выехал на встречную полосу, полицейские потребовали его остановиться, однако он игнорировал их и пытался скрыться. Уходя от преследования по ул. Петровского, он выехал на проспект Евразия. В этот момент и случилось столкновени. Водителя "Лады Приора" и девушку-пассажира забрала бригада скорой помощи. Водителя "Шкоды" повезли на освидетельствование в наркологический диспансер. Нужно отметить, что "Шкода" принадлежит профсоюзной организации банковских работников. На месте работают дознаватели.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
ДТП скорая помощь

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