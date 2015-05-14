Уходя от преследования полицейских, водитель совершил ДТП в Уральске

Авария произошла 14 мая в 23.50 на перекрестке проспекта Евразия и ул. Айтиева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По рассказам очевидцев, автомобиль "Шкода Октавиа" ехал по проспекту Евразия в сторону мечети. В этот момент по ул. Айтиева в сторону спортзала двигалась "Лада Приора". Столкновение произошло на перекрестке. От удара "Шкоду" занесло к бордюру, а "Ладу" выбросило на аллею вдоль дороги. По словам Клары, жительницы дома по ул. Айтиева, напротив которого произошло ДТП, удар был настолько сильным, что его было слышно в квартире. Как рассказали сотрудники УАП ДВД ЗКО, они пресл