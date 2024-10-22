«Уже сегодня начнутся работы по подаче тепла и газа» — акимат Уральска о новостройке, где мерзнут пострадавшие от паводка

В областном акимате сообщили, что 21 октября представители местных государственных органов провели выездное обследование. Выяснилось, что в квартирах установлено автономное отопление, и жители должны запускать его самостоятельно. В акимате пообещали, что уже сегодня, 22 октября, во всех квартирах появится долгожданное тепло.

59 семей, пострадавших во время паводков, получили новые квартиры в доме №1В по улице Оракбаева. Они заселились в новостройку 17 сентября. Им обещали подключить газ и отопление в течение двух недель, но до сих пор этого не произошло.

Люди говорят, что в их квартирах невыносимо холодно. Дети ходят и спят в шапках и куртках. Они спасаются лишь маленькими обогревателями от электричества, которые ни на минуту не отключают.

В областном акимате сообщили, что 21 октября представители местных государственных органов провели выездное обследование. Выяснилось, что в квартирах установлено автономное отопление, и жители должны запускать его самостоятельно. В акимате пообещали, что уже сегодня, 22 октября, во всех квартирах появится долгожданное тепло.

– Газовые котлы у вас чисто автономные, то есть только для вашей квартиры. Мы подаем тепло в города, а вы должны отдельно регулировать. Вы здесь должны создать свое домоуправление, КСК или ОСИ. К вам пришли специалисты, которые будут помогать подключать, - сказал на встрече с жителями руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мирас Мулкай.

Жительница дома Галина Перекрест также рассказала, что поздно вечером были проведены поквартирный обход и беседа с каждым жильцом.