В 2025 году интернет в Уральске планируют перевести на волоконно-оптическую линию

И.о. руководителя управления цифровых технологий ЗКО Ергали Ержанов сообщил, что в 2024 году АО «Казахтелеком» провел интернет в селе Жангала Жангалинского района, Подстепное и Теректы Теректинского района, Жусандыой Каратобинского района и Переметное района Байтерек по технологии «радиомост». На 2025 год планируется организовать переход всего областного центра на оптические сети.

Для обеспечения волоконно-оптической линией связи частного сектора города Уральск, стационарные операторы совместно с "ЗапКазРэк" используют электропроводы. К примеру, такие работы были проведены в микрорайонах Птицефабрика, Сарытау, Аул ученых и Сарыарка, и села Деркул, Токпай, Подстепное, дач «Дружба», «Новь», «Хуторок», «Ивушка» и «Здоровье сада», села Жером района Байтерек.

Кроме того, с начала года Межрегиональная инспекция связи провела 35 внеплановых проверок. Из них 14 проведены в сельских населенных пунктах, 21 в городе Уральск. В ходе проверки установлено несоответствие операторов связи утвержденным стандартам. В результате операторов связи оштрафовали на сумму 66,4 млн тенге (Beeline - 24,9 млн тенге, Tele2/Altel 35,9 млн тенге, Kcell/Актив 5,5 млн тенге).

Одной из проблем, влияющих на качество сотовой связи и интернета, является радиофобия. Широко распространена среди населения информация о том, что жители Уральска (ул. Монкеулы, ул. Бирлик, 10 мкр.и в мкрн Жулдыз и др.) не разрешают устанавливать базовые станции на крышах многоквартирных домов. Люди думают, что они влияют на здоровье человека.

– С каждым годом в нашей жизни развиваются новые технологии, которые необходимо применять и постепенно подстраиваться под них. Прежде чем, устанавливать базовые станции операторы связи согласовывают установку с органами санитарно-эпидемиологического контроля. Второй вопрос - устройство несертифицированного репитора (усилителя сотовой сети), которое воздействует на базовую станцию операторов связи, расположенную в сельских населенных пунктах и Уральска. Устройство усилителя сотовой сети ухудшает качество сигналов, поступающих на базовую станцию операторов. В результате население не получает качественные услуги. Например, если в одном доме в селе установлено устройство усилителя сети сотовой связи, то у жителей близлежащих домов снизится качество связи. Данная проблема часто встречается при проведении проверок, - отметил Ергали Ержанов.

В этом году несертифицированные усилители связи выявили в селах Жайык, Рубежинское, Достык района Байтерек, в селе Таскала Таскалинского района и в поселке Желаево города Уральска.