В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга ввели максимальный уровень угрозы терактов

Газета «Известия» сообщила, что в аэропортах Москвы и авиакомпаниях введён максимальный, третий уровень угрозы терактов. Об этом Ространснадзор письменно уведомил перевозчиков и аэропорты ещё на прошлой неделе. Также режим повышенной опасности ввели и в аэропорту Санкт-Петербурга, рассказал источник редакции. В России существуют три уровня безопасности транспортных объектов. Третий, самый высокий, вводится при прямых угрозах, уже создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства. Третий уровень безопасности в аэропортах Москвы и в Пулково ввели впервые, сказал главный эксперт Инсти