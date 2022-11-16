- Пассажирам нужно приготовиться к тому, что могут вырасти очереди на досмотрах, появятся новые меры безопасности и на них будет тратиться больше времени. В Шереметьево уже произошло усиление досмотра на входе и в стерильной зоне, а в Пулково введен третий досмотр - при выходе на посадку в самолет, - добавил он.По словам эксперта, некоторые меры могут вызвать непонимание у пассажиров, но они необходимы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга ввели максимальный уровень угрозы терактов
Газета «Известия» сообщила, что в аэропортах Москвы и авиакомпаниях введён максимальный, третий уровень угрозы терактов. Об этом Ространснадзор письменно уведомил перевозчиков и аэропорты ещё на прошлой неделе. Также режим повышенной опасности ввели и в аэропорту Санкт-Петербурга, рассказал источник редакции. В России существуют три уровня безопасности транспортных объектов. Третий, самый высокий, вводится при прямых угрозах, уже создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства. Третий уровень безопасности в аэропортах Москвы и в Пулково ввели впервые, сказал главный эксперт Инсти