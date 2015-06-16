В аэропорту Актау горел самолет авиакомпании Scat (видео)

Возгорание самолета авиакомпании Scat, осуществившего рейс DV742 Астана-Актау, в международном аэропорту Актау произошло во время технического обслуживания самолета, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Фото с сайта today.kz - При проведении техобслуживания произошло самопроизвольное возгорание. Причины случившегося выясняются. Самолет, выполняющий рейс Астана-Актау, вылетел по расписанию, произвел посадку в аэропорту Актау в штатном режиме. Высадка пассажиров и багажа прошли в штатном режиме. После этого началось техобслуживание, и началось возгорание, - сообщили в авиако