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Социум

В аэропорту Актау горел самолет авиакомпании Scat (видео)

Возгорание самолета авиакомпании Scat, осуществившего рейс DV742 Астана-Актау, в международном аэропорту Актау произошло во время технического обслуживания самолета, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Фото с сайта today.kz - При проведении техобслуживания произошло самопроизвольное возгорание. Причины случившегося выясняются. Самолет, выполняющий рейс Астана-Актау, вылетел по расписанию, произвел посадку в аэропорту Актау в штатном режиме. Высадка пассажиров и багажа прошли в штатном режиме. После этого началось техобслуживание, и началось возгорание, - сообщили в авиако
Marat
В аэропорту Актау горел самолет авиакомпании Scat (видео)
Возгорание самолета авиакомпании Scat, осуществившего рейс DV742 Астана-Актау, в международном аэропорту Актау произошло во время технического обслуживания самолета, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Фото с сайта today.kz
Фото с сайта today.kz
 Фото с сайта today.kz - При проведении техобслуживания произошло самопроизвольное возгорание. Причины случившегося выясняются. Самолет, выполняющий рейс Астана-Актау, вылетел по расписанию, произвел посадку в аэропорту Актау в штатном режиме. Высадка пассажиров и багажа прошли в штатном режиме. После этого началось техобслуживание, и началось возгорание, - сообщили в авиакомпании Scat. Свидетелями пожара стали многочисленные посетители аэропорта. Пассажирка рейса рассказала корреспонденту Today.kz о случившемся: "Самолет просто начал дымить. Его просто не могли потушить, и он начал разгораться. Нас вывели очень быстро с аэропорта. Мы ждали багаж. Вещи получили, но они немного горелые". Видео предоставлено очевидцем сайту Today.kz iifcYYzT8d0 bBb48g0O76Q AF1PQSsfzwo

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