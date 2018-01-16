Выход из строя двух турбин стало причиной отключения электричества, воды и тепла в левобережной части Атырау и его пригородных поселках, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   Иллюстративное фото с сайта DailyNews.kz Как рассказал заместитель акима г.Атырау Мейрим КАЛАУИ, на Атырауской ТЭЦ вышли из строя две турбины №6 и №12 – одна мощностью 50 мегаватт и одна мощностью 80 мегаватт. Именно по этой причине половина города, расположенная на левой стороне Урала, а также часть населённых пунктов остались без электричества, воды и тепла. - После ремонта первой запустили турбину мощностью 80 мегаватт. Электричество было подано в первую очередь в социально значимые объекты - детские сады, больницы, школы, в жилые дома свет подключали поэтапно. Уже к 12 часам ночи свет дали во всем городе и его пригороде за счет использования резервных источников, – сообщил  Мейрим КАЛАУИ. В настоящее время все восстановительные работы взяты под контроль, причины аварии выясняются. Напомним, 15 января около 21.00 жители Атырау на несколько часов остались без электричества горячего и холодного водоснабжения, а также тепла. Камилла МАЛИК