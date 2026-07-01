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Происшествия

В Акмолинской области бесследно исчезла мать двоих детей

Әсемай Талғатқызы
В Акмолинской области бесследно исчезла мать двоих детей
Фото: depositphotos.com

Полицейские Акмолинской области разыскивают 47-летнюю жительницу Кокшетау, которая почти три недели назад ушла из дома и с тех пор не выходит на связь, передает МойГород

Разыскивается Марал Куттыбаевна Абуова, 1978 года рождения. По информации правоохранительных органов, 12 июня она покинула дом в неизвестном направлении, после чего ее местонахождение остается неизвестным. Дома женщину ждут муж и двое несовершеннолетних детей.

Приметы пропавшей:

  • рост около 170 сантиметров;
  • худощавое телосложение;
  • темные волосы;
  • карие глаза.

В день исчезновения на ней было надето бежевое платье.

“С момента поступления заявления сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Проверены записи с камер видеонаблюдения, опрошены родственники, знакомые и возможные свидетели, отрабатываются все поступающие сведения”, – сообщили в полиции Акмолинской области.

По предварительной информации, женщину, похожую по описанию, могли видеть на территории курортной зоны Бурабай. Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить в полицию.

Пропажа женщина исчезновение

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