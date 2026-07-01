В Акмолинской области бесследно исчезла мать двоих детей

Полицейские Акмолинской области разыскивают 47-летнюю жительницу Кокшетау, которая почти три недели назад ушла из дома и с тех пор не выходит на связь, передает МойГород

Разыскивается Марал Куттыбаевна Абуова, 1978 года рождения. По информации правоохранительных органов, 12 июня она покинула дом в неизвестном направлении, после чего ее местонахождение остается неизвестным. Дома женщину ждут муж и двое несовершеннолетних детей.

Приметы пропавшей:

рост около 170 сантиметров;

худощавое телосложение;

темные волосы;

карие глаза.

В день исчезновения на ней было надето бежевое платье.

“С момента поступления заявления сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Проверены записи с камер видеонаблюдения, опрошены родственники, знакомые и возможные свидетели, отрабатываются все поступающие сведения”, – сообщили в полиции Акмолинской области.

По предварительной информации, женщину, похожую по описанию, могли видеть на территории курортной зоны Бурабай. Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить в полицию.