В Аксае началась реализация масштабного проекта - строительство дорог на 14 улицах в южной части города ("Шанхай"). Средства выделены в рамках Программы развития регионов. Проект является переходящим. Он будет завершен в 2020 году. Подрядчик ТОО "АКСАЙБИЗНЕССТРОЙ". Также проводится строительство дороги по улице Заводской. Реализация данного проекта финансируется за счет средств местного бюджета. Подрядчиком является ТОО "АСФА". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.