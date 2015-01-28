Об этом на отчетной встрече с населением сообщил аким города Аксай Кайрат УТЕГЕНОВ. aksai Встреча проходила в зале школы №1, где собрались жители старой части города. Среди вопросов, прозвучавших в адрес главы Бурлинского района Марата ТУСУПКАЛИЕВА и акима Аксая, был вопрос о переименовании улиц. Горожан интересовало, продолжится ли в этом году «уличная» кампания. Кайрат УТЕГЕНОВ ответил, что переименование приостановлено. Что стало причиной такого решения и временное ли оно, объяснений не последовало. Напомним, что осенью прошлого года в Аксае планировалось переименовать порядка 50 улиц, что вызвало недовольство и возмущение горожан.  