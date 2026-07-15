В Аксае строят новую межрайонную больницу: на каком этапе работы

Ход строительства нового медицинского объекта в Бурлинском районе взяли на особый контроль.

Возведение межрайонной больницы в Аксае ведётся в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". Чтобы проверить, как продвигается стройка, город посетила исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения ЗКО Айнаш Губайдуллина.

На объекте её сопровождали замакима Бурлинского района Мухтар Нурмаков, директор районной больницы Алтынай Баймуратова и представители подрядной организации.

На сегодняшний день строители уже возводят стены второго этажа будущей больницы. Сообщается, что все работы идут строго по утверждённому графику.

По итогам визита Айнаш Губайдуллина поручила подрядчикам не сбавлять темпы и сдать объект качественно и точно в срок.

В облздраве подчеркнули, что завершение этого строительства позволит обеспечить жителей Бурлинского и соседних районов качественной и доступной медицинской помощью. Ход работ находится на постоянном контроле ведомства.