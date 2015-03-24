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В Актау девушку изнасиловали в туалете кафе

Иллюстративное фото с сайта progorod59.ru Жительница Актау заявила, что ее изнасиловали в туалете кафе. Об этом корреспонденту "Лады" сообщили в правоохранительных органах. Инцидент произошел еще до праздников в кафе, расположенном в 11-м микрорайоне областного центра. С заявлением в полицию обратилась 24-летняя жительница 27-го микрорайона Актау, которая сообщила, что в кафе познакомилась с парнем, назвавшимся Исматом. По словам девушки, в самый разгар работы увеселительного заведения новый знакомый повел ее в туалет, где надругался над ней. По подозрению в совершении данного тяжкого преступл
Marat
В Актау девушку изнасиловали в туалете кафе
Иллюстративное фото с сайта progorod59.ru
Иллюстративное фото с сайта progorod59.ru
Иллюстративное фото с сайта progorod59.ru Жительница Актау заявила, что ее изнасиловали в туалете кафе. Об этом корреспонденту "Лады" сообщили в правоохранительных органах. Инцидент произошел еще до праздников в кафе, расположенном в 11-м микрорайоне областного центра. С заявлением в полицию обратилась 24-летняя жительница 27-го микрорайона Актау, которая сообщила, что в кафе познакомилась с парнем, назвавшимся Исматом. По словам девушки, в самый разгар работы увеселительного заведения новый знакомый повел ее в туалет, где надругался над ней. По подозрению в совершении данного тяжкого преступления был задержан подозреваемый, это 20-летний житель 28-го микрорайона Актау. С его слов, половой акт произошел по обоюдному согласию. По факту возбуждено уголовное дело, расследование преступления установит все обстоятельства произошедшего. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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