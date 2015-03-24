В Актау девушку изнасиловали в туалете кафе

Иллюстративное фото с сайта progorod59.ru Жительница Актау заявила, что ее изнасиловали в туалете кафе. Об этом корреспонденту "Лады" сообщили в правоохранительных органах. Инцидент произошел еще до праздников в кафе, расположенном в 11-м микрорайоне областного центра. С заявлением в полицию обратилась 24-летняя жительница 27-го микрорайона Актау, которая сообщила, что в кафе познакомилась с парнем, назвавшимся Исматом. По словам девушки, в самый разгар работы увеселительного заведения новый знакомый повел ее в туалет, где надругался над ней. По подозрению в совершении данного тяжкого преступл