23-летний уроженец Актобе приговорен к 17 годам лишения свободы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Заседание суда прошло в закрытом режиме. Мужчину осудили по статье 124 УК РК - "Развращение малолетних" и приговорили к 17 годам лишения свободы. Напомним, преступление произошло 27 августа прошлого года в 3Б микрорайоне Актау. Мужчина насильно волок за собой на стройку несовершеннолетнюю девочку. Спас маленькую девочку от педофила 10-летний Акжол Сансызбай. Во время прогулки Акжол увидел, как мужчина тащил девочку на стройку. Не растерявшись и не испугавшись, Акжол снял преступника на видео, а после позвал взрослых, что и помогло предотвратить изнасилование. Сотрудники правоохранительных органов оцепили микрорайон и в течение 15 минут задержали подозреваемого. Юного героя наградили в департаменте внутренних дел (ДВД) Мангистауской области. Мальчику вручили почетные грамоты, ноутбук и медаль за отвагу. Регина ЯСНАЯ