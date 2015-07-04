В Актау не могут найти владельца конфискованных тапочек

Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com Еще в 2013 году в Актау были конфискованы почти 80 тысяч пар привезенных из Турции сланцев. Однако хозяин товара до сих пор не найден, сообщает Тумба.kz. В 2013 году бывший департамент таможенного контроля возбудил уголовное дело, по которому проходили товары народного потребления. А именно - целый склад сланцев. 79500 пар на сумму 119 миллионов тенге. - По данному уголовному делу было принято решение о его приостановлении ввиду того, что не было установлено лицо, которое приобрело этот товар. Человек, чьи имя–фамилия проходили по таможенным документ