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Социум

В Актау не могут найти владельца конфискованных тапочек

Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com Еще в 2013 году в Актау были конфискованы почти 80 тысяч пар привезенных из Турции сланцев. Однако хозяин товара до сих пор не найден, сообщает Тумба.kz. В 2013 году бывший департамент таможенного контроля возбудил уголовное дело, по которому проходили товары народного потребления. А именно - целый склад сланцев. 79500 пар на сумму 119 миллионов тенге. - По данному уголовному делу было принято решение о его приостановлении ввиду того, что не было установлено лицо, которое приобрело этот товар. Человек, чьи имя–фамилия проходили по таможенным документ
Marat
В Актау не могут найти владельца конфискованных тапочек
Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com
Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com
 Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com Еще в 2013 году в Актау были конфискованы почти 80 тысяч пар привезенных из Турции сланцев. Однако хозяин товара до сих пор не найден, сообщает Тумба.kz. В 2013 году бывший департамент таможенного контроля возбудил уголовное дело, по которому проходили товары народного потребления. А именно - целый склад сланцев. 79500 пар на сумму 119 миллионов тенге. - По данному уголовному делу было принято решение о его приостановлении ввиду того, что не было установлено лицо, которое приобрело этот товар. Человек, чьи имя–фамилия проходили по таможенным документам, отказался от этого товара, заявив, что он его не заказывал, не приобретал и не является его получателем. Мы выяснили, что он действительно не выезжал в Турцию за пределы места своего постоянного проживания – Южно-Казахстанской области. Поэтому основания для его признания в качестве подозреваемого отпали, - рассказали в прокуратуре города. Также известно, что Турецкая сторона утверждает, что они отправили товар согласно имеющемуся договору В начале мая суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении бесхозных тапочек в доход государства. 25 июня акимат г. Актау принял все это имущество на свой баланс. Вскоре оно будет реализовано на аукционе. К слову, за два года хранения на складе тапочки стали еще дороже. За это время плата за хранение составила три миллиона тенге.

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