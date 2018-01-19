Проект разработан за счёт бюджетных средств и проходит экспертизу. По мнению разработчиков проекта, тропа станет одной из достопримечательностей Актау. По проекту тропа протянется на 1600 метров вдоль скал. Сами камни разрушать не будут - тропу впишут в естественный рельеф. По всей протяжённости предусмотрены 24 смотровые площадки с местами отдыха разной площади. В местах повышенной опасности на тротуаре будут предусмотрены поручни. На смотровой площадке будут: парковка на 30 мест, туалет и пункт полиции. В центре смотровой площадки проектом предусмотрены солнечные часы. - Все это будет выполнено из прочного материала-древесно полимерного композита. Он разработан специально для нашего региона согласно предъявляемым требованиям. Срок его эксплуатации – больше 20 лет. По всей протяжённости тротуара скальной тропы будут установлены камеры видеонаблюдения с выводом на пульт полиции. На двух участках скального массива, по проекту, будут проецировать слайды, связанные с историей Мангистау. Также будет осуществлена подсветка скал при помощи светильников у подножья склона и направленных вверх, - рассказал разработчик проекта Марат Сюников. Предварительная стоимость строительства составит 1 миллиард 200 миллионов тенге. Для реализации этого проекта городской акимат намерен искать инвесторов.Фото предоставлено Маратом Сюниковым