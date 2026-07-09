В Актау водолазы и беспилотники ищут пропавшего в день рождения 18-летнего парня

В Мангистауской области продолжается масштабная поисково-спасательная операция по поиску 18-летнего Азамата Дуйсеханова, который пропал 7 июля в районе курортного отеля O'Mir, передает МойГород со ссылкой на Lada.kz

По информации спасателей, в поисках задействованы 53 человека. В операции участвуют сотрудники МЧС, Военно-морских сил и Пограничной службы КНБ.

Как рассказали родственники, в тот день молодой человек отмечал свой день рождения вместе с друзьями. Около 15:00 он пропал возле моря. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Пропавший Азамат Дуйсеханов

В настоящее время к поискам привлечены 6 единиц техники, 3 плавательных средства, 10 водолазов и 8 беспилотных летательных аппаратов.

В частности, от оперативно-спасательного отряда работают 11 специалистов, четыре единицы техники, три плавсредства и восемь беспилотников. Также в операции задействованы по пять водолазов и по одной единице техники от Военно-морских сил и Пограничной службы КНБ.

По данным спасателей, в районе проведения поисков температура воздуха составляет +30 градусов, температура воды — +22 градуса. Погода облачная, скорость восточного ветра достигает 4 м/с.

Поисково-спасательная операция продолжается.