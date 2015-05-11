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Социум

В Актобе 9 мая студенты прятались от дождя под портретами ветеранов

В Актобе на День Победы студенты, несшие портреты ветеранов в рамках акции «Бессмертный полк» прикрывались портретами от дождя и опирались на них. А после шествия один портрет нашли в урне. Фото с сайта diapazon.kz «Когда мы стояли на параде и начался дождь, студенты политехнического колледжа портретами ветеранов прикрывались от дождя. На них были футболки с названием политеха и эмблема, поэтому я уверена, что это их студенты. Один парень который стоял с краю, прикрылся портретом. Он намок и фото расплылось. Прикрывались портретами и другие студенты, не только Политехнического, они стояли за н
Marat
В Актобе 9 мая студенты прятались от дождя под портретами ветеранов
В Актобе на День Победы студенты, несшие портреты ветеранов в рамках акции «Бессмертный полк» прикрывались портретами от дождя и опирались на них. А после шествия один портрет нашли в урне.
Фото с сайта diapazon.kz
Фото с сайта diapazon.kz
 Фото с сайта diapazon.kz «Когда мы стояли на параде и начался дождь, студенты политехнического колледжа портретами ветеранов прикрывались от дождя. На них были футболки с названием политеха и эмблема, поэтому я уверена, что это их студенты. Один парень который стоял с краю, прикрылся портретом. Он намок и фото расплылось. Прикрывались портретами и другие студенты, не только Политехнического, они стояли за ними в синих футболках. Меня это сильно задело, это неуважение к ветеранам. Еще больше возмущает то, что с ними рядом стояли кураторы и ничего им не говорили», — вспоминает одна из очевидцев произошедшего Ксения, передает «Диапазон». Были и другие очевидцы неуважительного отношения к участникам ВОВ. «Возмущало отношение людей, державших портреты, они ставили их на землю, вешали на плечо. Заметила, что наша молодежь не знает как себя вести, когда видят ветеранов. Они не знают элементарного, что нужно подойти, пожать руку, поздравить с праздником и сказать пару теплых слов», — негодует Юлия Харькова. Для некоторых ветеранов, пришедших без сопровождения, пешее передвижение без посторонней помощи давалось с трудом. «За время парада видел одиноко идущих ветеранов с медалями. Неужели нельзя было за каждым закрепить школьника или студента, которые бы их сопровождали до дома или до Вечного огня?», — говорит другой очевидец Рустам. «Мне не понравилось, что молодые люди, идущие в строю, шли толкая друг друга. Некоторые шли, разговаривая по телефону», — рассказывает Майя Нуржанова. Кроме того, корреспонденту издания рассказали, что один портрет ветерана валялся в мусорной урне. «После парада я с подругой и сестрой пошла через двор, за «Океаном». Там за домом в урне лежал портрет ветерана. Мы вытащили портрет, повесили на решетку окна и ушли. К сожалению, не запомнила имени и фамилии изображенного героя. Помню, имя и фамилия были казахскими», — рассказывает Анастасия Морозова. «Портреты погибших не нужно было раздавать студентам и школьникам. Необходимо было собрать родственников погибших, чтобы каждая семья несла свои портреты. Ведь они их ни за что не выкинут», — делится зритель акции Юлия Харькова. О судьбе портрета, который остался на решетке, пока ничего неизвестно.

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