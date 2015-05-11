В Актобе 9 мая студенты прятались от дождя под портретами ветеранов

В Актобе на День Победы студенты, несшие портреты ветеранов в рамках акции «Бессмертный полк» прикрывались портретами от дождя и опирались на них. А после шествия один портрет нашли в урне. Фото с сайта diapazon.kz «Когда мы стояли на параде и начался дождь, студенты политехнического колледжа портретами ветеранов прикрывались от дождя. На них были футболки с названием политеха и эмблема, поэтому я уверена, что это их студенты. Один парень который стоял с краю, прикрылся портретом. Он намок и фото расплылось. Прикрывались портретами и другие студенты, не только Политехнического, они стояли за н