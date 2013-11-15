Иллюстративное фото с сайта astana.all.biz Иллюстративное фото с сайта astana.all.biz Актюбинцы могут меньше платить за тепло и горячую воду, установив приборы учета тепловой энергии. Стоит оборудование от 300 до 500 тысяч тенге, но такие расходы окупятся в первый же отопительный сезон, уверяют в обеспечивающем город теплом АО «Трансэнерго». Как сообщила руководитель пресс-службы предприятия-монополиста Кундыз КАСЕНОВА,  дома и здания, где имеются такие пункты учета тепловой энергии, сэнономили  в 2012 году от 20-ти до 40% финансовых средств.  Установить приборы учета тепла можно в рассрочку сроком до шести месяцев через АО "Трансэнерго" или же через фирмы «Ценнер-Актобе», «Технолинк», «Акватория» и «Теплоуют». - В настоящее время 857 домов, находящихся на балансе «Трансэнерго», признаны пригодными для установки в них приборов учета тепловой энергии. В 227 домах  они уже  установлены. Приборы учета тепловой энергии, или так называемые теплосчетчики, показывают  реальную величину потребляемого тепла, то есть точные и беспристрастные цифры, а также скрытые утечки и порывы в системе теплоснабжения, - говорит Кундыз КАСЕНОВА. - Для абонентов это возможность  меньше платить за тепло и горячую воду, так как установка теплосчетчика предусматривает замену существующей системы оплаты за тепло по нормативам, на оплату по фактическому потреблению.  Вся информация со счетчиков стекается в компьютер офиса компании. Кстати, с показаниями по потребляемому теплу можно ознакомиться не выходя из дома с помощью Интернета, на сайте АО «Трансэнерго» Отметим, что согласно закону «О естественных монополиях и регулируемых рынках», потребитель обязан иметь приборы учета регулируемых коммунальных услуг. То есть в случае отсутствия тех же теплосчетчиков,  АО «Трансэнерго» вправе подать в суд на потребителя. Пока предприятие не спешит идти на такие меры. - В настоящее время в суде рассматриваются дела двух юридических субъектов, что касается физических лиц, то с ними ведутся только разъяснительные работы, - рассказала КАСЕНОВА.