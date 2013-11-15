Иллюстративное фото с сайта odvesti.com Иллюстративное фото с сайта odvesti.com По сообщению главного санитарного врача области Умирзака ЗИНУЛЛИНА, в регионе обеспечена стабильная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу. С начала года было зарегистрировано 3909 случая ОРВИ, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года отмечается снижение заболеваемости в 2,7 раза. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 2934 случаев. Зарегистрировано всего  9 случаев гриппа, из них среди детей до 14 лет – 5, беременных женщин – 4 случая. - С начала октября ведется еженедельный эпидемиологический надзор за уровнем заболеваемости населения гриппом и ОРВИ. На сегодняшний день всего зарегистрировано  257 случаев ОРВИ, в том числе 187 - это дети до 14 лет, - отметил Умирзак ЗИНУЛЛИН. Также главный санитарный врач области напомнил, что в целях бесплатной вакцинации наиболее «уязвимых групп» населения из областного бюджета в 2013 году было выделено 15 млн тенге, всего приобретено 22108 доз противогрипозной вакцины. По области на сегодня всего привито 55075 человек (9,9%), из них за счет средств работадателя – 30589 человек, на платной основе – 2929 человек, на бесплатной основе - 21557.