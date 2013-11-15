Иллюстративное фото с сайта auto.lafa.kz Иллюстративное фото с сайта auto.lafa.kz 18-летняя девушка подверглась нападению 9 ноября в 7 часов утра возле одного из колледжей, расположенного в непосредственной близости от железнодорожного вокзала, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мужчина, напавший на девушку, пытался изнасиловать ее, применив физическую силу. К счастью, довести задуманное до конца ему не удалось. Он убежал, прихватив с собой сотовый телефон жертвы. Девушка сразу же обратилась в ближайший пункт полиции -  в дежурную часть Линейного управления  внутренних дел на станции Актобе. Задержать злоумышленника удалось спустя 5 дней. Им оказался 40-летний местный житель, который ранее был судим за совершение краж, разбойные нападения и грабеж. Задержанный уже  дал признательные показания в совершенном преступлении, также у него изъят мобильный телефон девушки, сообщили в пресс-службе ЛУВД на станции Актобе. Возбуждено два уголовных дела: за попытку изнасилования и по факту грабежа. Задержанный  водворен ИВС города Актобе.