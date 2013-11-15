Иллюстративное фото с сайта www.islam.ru Иллюстративное фото с сайта www.islam.ru Прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении директора Токмокского психоневрологического дома-интерната номер два (расположен в Чуйской области), который продал двух своих подопечных. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Уголовное дело возбуждено по статьям "Торговля людьми" и "Злоупотребление должностным положением". Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры 14 ноября, в ходе проверки было установлено, что в конце октября 2013 года директор интерната за 500 долларов продал двух инвалидов второй группы, русских по национальности, для вывоза в Москву. Покупатель сознался, что купил инвалидов по 250 долларов за каждого, для дальнейшего незаконного вывоза их в Россию и эксплуатации в качестве попрошаек в подземных переходах и на станциях метрополитена города Москвы. 28 октября 2013 года инвалиды Л.М., М. О. в сопровождении гражданина К. А. вылетели из международного аэропорта "Манас" авиарейсом в Москву. В аэропорту "Домодедово" два инвалида в одинаковых одеждах вызвали подозрение у бдительных правоохранительных органов в службе досмотра. Хотя в "Манасе" они прошли досмотр без препятствий. Когда начался скандал, руководство интерната, чтобы придать законность выбытию Л.М. и М. О., подделало расписки-обязательства о том, что указанных лиц якобы забрала их родственница Е.К., проживающая в городе Токмаке. Рядовые сотрудники интерната подтвердили, что это не единичный случай торговли инвалидами. Источник: Nur.kz