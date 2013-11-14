В Уральске прошли общественные слушания по тарифу на свет

Сегодня состоялись общественные слушания по заявке на повышение тарифа на электроэнергию АО «ЗапКазРЭК». Сотрудники энергетической компании приводили свои доводы, почему хотят повысить тариф. На сегодняшний день РЭК поставляет электроэнергию по тарифу 3,74 тенге за кВт/ч без НДС. По представленному новому проекту тарифа услуги по передаче и распределению электрической энергии АО «ЗапКазРЭК» планирует поставлять по цене 5,07 тенге за кВт/ч. Рост от действующего тарифа составит 35,6%. Повышение тарифа энергетики мотивировали сильной изношенностью сетей. - Высоковольтные линии «Бударино - Верхнее Вологино», «Луговая - Долинская», «Казахстан-Успеновка» были введены в эксплуатацию в 60-х годах, - заявила на слушаниях заместитель исполнительного директора компании Жанна КАРТМАМБЕТОВА. - Срок эксплуатации линий истек, износ составляет 100%. Нам необходима реконструкция сетей. Практически все присутствующие в зале выразили свое недовольство по этому поводу. Как всегда. Активнее остальных были коммунисты. Они пришли в зал заседания с плакатами со словами «Нет повышению тарифов!», «Позор властям» и прочими. - Это просто безобразие, - заявила представитель КПК Оксана ТЕРНОВСКАЯ. - Девятого ноября мы проводили митинг. Мы считаем, что жителям ЗКО нужно, чтобы ввели мораторий на рост цен на свет, газ и прочее. Мы надеемся, что вы учтете наши требования. Цены на тариф хотят поднять с 1 января 2014 года.