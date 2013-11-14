Иллюстративное фото с сайта offline.by Иллюстративное фото с сайта offline.by Двухлетнего малыша она  бросила в разрушенном после пожара доме, сообщила пресс-секретарь областного ЗКО Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Западно-Казахстанской области лишил родительских прав 24-летнюю женщину без определенного места жительства, которая бросила свою 2-летнюю дочь в разрушенном после пожара доме и исчезла. - Девочка была найдена в разрушенном доме летом нынешнего года. В доме царила антисанитария, ни мебели, ни предметов обихода, ни еды здесь не было. Ребенок был голодный, грязный. Его сразу же поместили в детскую больницу, где она провела почти месяц, затем ее перевели в дом ребенка, однако за все это время никто ее не навестил и не искал. Женщина вела аморальный образ жизни, пьянствовала, о ребенке не вспоминала, - сказано в делах суда. Органы опеки и попечительства обратились в суд с иском о лишении родительских прав матери. Женщина в принудительном порядке была доставлена в суд. На процесс она явилась в нетрезвом состоянии, в грязной одежде с мужского плеча. В суде она однозначно заявила, что ей некуда забирать ребенка и воспитывать она ее не в состоянии в связи с отсутствием жилья. При таких обстоятельствах суд счел, что ребенку опасно оставаться с матерью и вынес решение о лишении женщины родительских прав с взысканием с нее алиментов. Ребенок передан на попечение органов, осуществляющих функции по опеке и попечительству для дальнейшего его устройства.