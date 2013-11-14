В Уральске прошел конкурс на лучшую автошколу

Сотрудники дорожной полиции провели конкурс на лучшую автошколу. В конкурсе приняли участие 5 школ. Экзамен на правила дорожного движения и экзамен на вождение сдавали 4 парня и 1 девушка, которые впервые получают права. - В экзамене на знание ПДД будет учитываться время за которое курсанты ответили на все вопросы, а также количество правильных ответов,- говорит пресс-секретарь УДП Динара АБДУКАЛИКОВА.- В экзамене на вождение главное - точность. Первым экзамен сдал Михаил НАЛЬКИН, который допустил всего 2 ошибки, а его время составило 3 минуты 30 секунд. Михаил прошел обучение в школе "Тлек". Единственная девушка Татьяна ЧЕБАКОВА из автошколы "Жибек Жолы" хоть и сдала четвертой, зато без единой ошибки. На вождении все участники конкурса показали себя как отличные водители, все препятствия проходили аккуратно. По итогам конкурса, автошкола "Тлек" признана самой лучшей. Второе место досталось автошколе "Адил", а третье - "Жибек жолы".