Передача государственных медучреждений в доверительное управление с последующей продажей частникам прописана в госпрограмме, рассчитанной на 2011-2015 годы. Первыми ласточками очередной волны приватизации медучреждений станут поликлиника № 2 по улице Ахтанова и Каргалинская городская больница. Об этом сообщил замначальника облздрава Самат ДАНЬЯРОВ. Каргалинская городская больница представляет собой двухэтажное здание с пристройкой. На первом этаже расположена поликлиника села Каргалинское, на втором этаже находится стационар, в пристройке – роддом. - Все будет происходить открыто, - объясняет Самат ДАНЬЯРОВ. – Не так, как в 90-ых годах прошлого века. Проведут открытый конкурс. Обязательное условие для новых собственников – сохранение профильной направленности и обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. После выкупа медучреждений в частные руки они должны будут самостоятельно содержать здания  - ремонтировать, оплачивать комуслуги. Пока дата конкурса не определена. Известно, что до конца года его проводить не будут. В финансовом плане, как считают в облздраве, поликлиникам станет жить легче. С нового года увеличивается подушевой норматив. До сих пор он составлял в Актюбинской области 410-550 тенге на одного жителя в месяц. С января 2014 года сумма составит 808 тенге. К примеру, поликлиника № 2, где с нового года останется 90 тысяч населения, ежемесячно будет получать из бюджета по 72 миллиона тенге. Кроме того, у поликлиники остается госзаказ на консультационно-диагностические услуги и возможность оказывать платные услуги.