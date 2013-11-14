В Уральске 25 детей-диабетиков обеспечили инсулиновой помпой

Об этом сегодня говорили в областной детской больнице, где отмечали Всемирный день борьбы с диабетом, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В связи с этой датой 13-14 ноября подсветка некоторых памятников и административных зданий будет синего цвета, что символизирует жизнь и здоровье. Сегодня же на базе областной детской клинической больницы провели обследование крови на сахар всем желающим. Всех ребят, которые пришли в этот день в школу «Диабет», которая работает при областной больнице, повезли на экскурсию по городу, а также специально для них был устроен благотворительный обед. Но самое главное, что в этот день из Астаны привезли 5 помп для детей. - У нас на сегодняшний день зарегистрировано 52 ребенка, страдающих диабетом, - сообщила председатель областного общества «Диабет» Тамара ИСТОМИНА. - К сожалению, с каждым годом диабет молодеет. Самой маленькой пациентке всего 1 год 9 месяцев. По словам главы общества, с 2012 года министерством здравоохранения Казахстана было принято решение, что инсулиновыми помпами будут обеспечены дети и подростки с сахарным диабетом от 5 до 15 лет. Но недавно вышла новая программа, согласно которой с 2014 года планируется обеспечить инсулиновыми помпами детей и подростков, страдающих диабетом, от 1 года до 18 лет. На сегодняшний день у нас обеспечены 25 детей, и вот в ближайшие дни такие помпы поставят еще пятерым детям. Казахстан одним из первых среди стран СНГ за счет средств государственного бюджета закупил и внедрил в практику инновационные средства доставки инсулина - инсулиновые помпы для детей с сахарным диабетом 1 типа. Стоимость одной помпы составляет 600 тысяч тенге, обслуживание в месяц обходится государству в 30 тысяч тенге. - Моя девочка болеет диабетом с семи лет, - рассказала мама Анна МАЛЬЦЕВА. - Беда застала нас в врасплох. У меня есть знакомая семья, где два ребенка страдают диабетом, но я никогда не думала, что это коснется моей семьи. Вначале я заметила, что Настя стала больше пить и бегать в туалет, потом она начала сильно худеть. Мы решили сделать анализ. Увидев, что у дочки сахар сильно завышен, врач срочно отправила нас в больницу. Я решила поехать в Самару и там прошла специальную школу для таких родителей как я. После этого я научила, как высчитывать хлебные единицы, уже всю семью. В феврале Насте поставили помпу, что, конечно, удобно. Так как раньше инсулин мы кололи дочке по шесть раз в день. Ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства на закуп противодиабетических препаратов: инсулины, таблетки, средства доставки. И с каждым годом сумма увеличивается. В 2013 году на эти цели было выделено около пяти миллиардов тенге.