Иллюстративное фото с сайта depositphotos.com Иллюстративное фото с сайта depositphotos.com Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Минздрав рассматривает вопрос внедрения новых методов стимулирования работников, - заявил замначальника облздрава Самат ДАНЬЯРОВ. – Раньше  зарплата врачей не зависела от конечных результатов. Теперь минздрав собирается ввести в практику ежеквартальные доплаты из сэкономленного фонда оплаты труда. Так, 47 медицинских организаций области уже перевели на хозрасчет. В 23 из них создали наблюдательные советы из работникв этих учреждений. Члены советов вправе собираться и устанавливать раз в квартал премии для лучших работников. Предполагается, что новые методы стимулирования труда медиков вступят в практику в 2014 году.