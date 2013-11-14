Иллюстративное фото с сайта www.kasparov.ru Иллюстративное фото с сайта www.kasparov.ru Сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Это только начало, заявили в антимонопольной инспекцией по Атырауской области. На очереди и другие КГП.  Кроме того, теперь создать КГП будет проблематично. Необходимо все будет согласовывать с инспекцией и обосновать о затратах бюджетных средств. Как отметили в инспекции, в целях уменьшения государственного участия в предпринимательской деятельности инспекцией совместно с местными исполнительными органами ликвидированы КГП «Энергия», КГП "Калакоркемдеу", КГП «Центр информационных систем и технологий», КГП «Облтасжол», ТОО «Миялы Сервис», КГП «Облтрансгаз», КГП «Спецавтобаза», КГП «Геотехнический центр». Также на стадии ликвидации КГП «Аналитическая лаборатория по охране окружающей среды», КГП «Атырау генплан». Кроме того, по иску инспекции отменена противозаконная регистрация ТОО «Жайык-Балык».