Иллюстративное фото с сайта www.infuture.ru Иллюстративное фото с сайта www.infuture.ru С нового года 20 тысяч жителей района гормолзавода перейдут на обслуживание к врачам поликлиники авиагородка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как объяснил замначальника облздрава Самат ДАНЬЯРОВ, в районе гормолзавода есть своя поликлиника, но узких специалистов там нет. До сих пор население направляли к невропатологам, окулистам и другим специалистам в поликлнику № 2 по улице Ахтанова. Эта поликлиника переполнена. Вместо положенных 60-70 тысяч человек в ней обслуживается 110 тысяч. Руководство облздрава считает, что перевод населения гормолзавода в поликлинику авиагородка будет выгоден населению. - Здание поликлиники в авиагородке вместительное, там есть хорошие специалисты, - комментирует Самат Даньяров. – И эта поликлиника находится ближе к жителям гормолзавода. Лучше станет и жителям, прикрепленным к поликлинике на Ахтанова. Сократятся очереди к врачам.