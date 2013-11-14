Иллюстративное фото с сайта price-altai.ru Иллюстративное фото с сайта price-altai.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В истории с разницей строительства одинаковых типовых школ в Актобе в размере 130 миллионов тенге поставили точку. Напомним, что критика по этому поводу прозвучала на последнем расширенном заседании правительства из уст президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Его возмутило, почему сметы на строительство одинаковых школ отличаются на большую сумму. На прошлой неделе аким Актюбинской области Архимед МУХАМБЕТОВ сказал на брифинге в службе центральных коммуникаций Астаны, что критика была справедливой. Замначальника управления строительства области Мырзагали МУКАЕВ объяснил, что разница при строительстве однотипных школ на 600 мест возникла из-за стоимости инженерных сетей. К примеру, строительство школы в районе Юго-Запада и микрорайоне «Гулдер»  по улице Кунаева обошлось на 41-54 миллиона тенге дороже, чем смета на строительство школы в 12 микрорайоне. Известно, что в отделе строительства горакимата с понедельника поменялся заместитель начальника.