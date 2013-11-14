В этом здании по выходным собираются приверженцы религиозной организации «Новая жизнь». По данным департамента внутренней политики, это религиозное течение официально действует на территории нашей области. По сведениям настоятеля прихода, которые он обнародовал на сайте www.youtube.com, нападение произошло, когда в здании никого не было. Бутылки со зловонной жидкостью кидали в окна через забор. Пол, стены здания прихожанам пришлось отмывать бензином, менять и красить окна. До сих пор от здания на Индустриальной пахнет креолином. Это вещество используется для дезинфекции в животноводстве. - Василий КИМ написал заявление в полицию, мы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», - говорит. – Обратившийся считает, что инцидент связан с религиозной деятельностью «Новой жизни». Мы пока не нашли подтверждения этому.