Дело Мурата ЖАРКЕЕВА направили на новое рассмотрение

Сегодня апелляционная коллегия по уголовным делам отложила рассмотрение дела в отношении руководства ТОО «Пойменское ХПП». Как оказалось, кассационный протест подавала областная прокуратура и уголовное дело было направлено на новое рассмотрение. Правда, рассмотрение было отложено до 4 декабря. Напомним, уголовное дело в отношении учредителя ТОО «Пойменское ХПП» Мурата ЖАРКЕЕВА и директора данного предприятия Малика ИМАНГАЛИЕВА по статье 176 УК РК - «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества» было возбуждено еще в 2012 году. По версии следствия, в период с апреля по июнь 2012 года ЖАРКЕЕВ и ИМАНГАЛИЕВ отпускали неустановленным лицам зерно со своих складов, которое было отдано им на хранение АО «НК Продкорпорация». Сумма ущерба перед «Продкорпорацией» составила 601 миллион тенге. В мае городской суд по уголовным делам под председательством судьи Варвары ДМИТРИЕНКО признала Малика ИМАНГАЛИЕВА виновным в присвоении или растрате чужого вверенного имущества и назначила ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Мурата ЖАРКЕЕВА суд признал невиновным и оправдал за недоказанностью преступления. Следует отметить, что этим летом в отношении Мурата ЖАРКЕЕВА было возбуждено еще одно уголовное дело также за присвоение чужого имущества. Правда, на этот раз бизнесмена обвинили в присвоении 339 миллионов тенге, выделенных на проведение весенне-полевых работ 2012 года. Его обвиняют в сговоре с директором «СПК Батыс Пойма АГРО» Арматом АХМЕТОВЫМ.