- Человек сам принял такое решение, - говорит директор ФК "Акжайык" Эрик КЕНЖЕБАЕВ. - Любко ПЕТРОВИЧ не смог сохранить место команды в высшей лиге. Напомним, что когда Любко ПЕТРОВИЧ только заступил на пост главного тренера, то сообщил журналистам, что до конца останется с уральскими футболистами. Однако тренер не горел особым желанием работать в первый лиге и покинул Уральск. До уральской команды Любко ПЕТРОВИЧ тренировал команду Тараза. Кто заменит сербского специалиста пока неизвестно.