В Атырау с рабочим визитом побывали министр окружающей среды и водных ресурсов Нурлан КАППАРОВ и вице-министр нефти и газа Болат АКЧУЛАКОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акимата Атырауской области. Главной темой визита был разбор полета вокруг проблемных вопросов, возникших на месторождении «Кашаган» и завода «Болашак». В ходе визита руководители двух министерств вместе с акимом области Бактыкожой ИЗМУХАМБЕТОВЫМ посетили наземные технологические объекты Кашагана, ознакомились с работами на заводе «Болашак». Был совершен облет наземной части газопровода и объектов установки комплексной переработки нефти и газа «Болашак». В ходе облета был осмотрен участок газопровода, где были обнаружены утечки газа. Представители компании НКОК представили краткий отчет по текущему статусу исследований трубопровода и последующим действиям. На данный момент добыча нефти на месторождении Кашаган приостановлена. Ведутся работы по подготовке идущего с острова Д на завод «Болашак» трубопровода для проведения тщательного осмотра трубы с применением специального робототехнического устройства. Ожидается, что результаты данного исследования будут получены в декабре. Также в настоящее время для выявления основной причины утечек экспертами изучаются трубные узлы, где были обнаружены утечки, которые впоследствии были заменены. Добыча нефти и газа на Кашагане приостановлена до тех пор, пока не будет завершен осмотр и получены результаты экспертных исследований. Только после этого можно будет безопасно провести повторный запуск объектов. После осмотра объектов в областном акимате было проведено  совещание за закрытыми дверями.