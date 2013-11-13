Авария произошла в ночь на 14 ноября на мосту в районе Автопарка по улице С. Датова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со слов полицейских, водитель автомобиля Hyundai Sonata не справился с рулевым управлением и вылетел с моста. Водитель доставлен в больницу. По предварительной информации причина ДТП в неисправности автомобиля. По утверждению полицейских, авария произошла буквально у них на глазах: - Мы патрулировали трассу Уральск - Желаево, ехали в сторону моста в южном направлении, и видим, как впереди летит машина, - рассказывает инспектор дорожной полиции Сергей БУКИН. - Остановились, включили маячки и побежали к машине. В это время из автомобиля вышел человек, он был весь в крови, мы принесли аптечку, оказали первую медицинскую помощь - перебинтовали, потому что у него было рассечение мягких тканей головы. Вызвали скорую помощь. Водитель вёл себя адекватно, сознания не потерял. Со слов водителя, он ехал по мосту в западном направлении, как вдруг машину резко повело в правую сторону и потащило в кювет. С места ДТП кардиобригада доставила пострадавшего в хирургию с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. - Мужчину спасло то, что он был пристёгнут ремнём безопасности, в противном случае он вылетел бы из машины, - продолжает Сергей БУКИН. - Документы в порядке - страховка, техосмотр, водительское удостоверение. Примечательно, что несколькими днями ранее, 8 ноября, на этом же мосту произошло ДТП - автомобиль «Suzuki Grand Vitara» снёс заграждение.