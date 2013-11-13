Напомним, что Серику КАНАТБАЕВУ было предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса - ст. 176 ч. 3 п. «г» - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, неоднократно, с использованием служебного положения, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций» и ст. 314 ч.2 - «Служебный подлог, совершенный должностным лицом». На сегодняшний день прошел опрос свидетелей. Свидетели все как один рассказывают, что никакой растраты командировочных средств, в которой обвиняют Серика КАНАТБАЕВА, не было. Все неиспользованные средства были возвращены работниками ветеринарных станций в кассу территориальной инспекции комитета ветконтроля. Но, как оказалось, на первом слушании было несколько свидетелей, которые отказались от своих прежних показаний. Мотивируя это тем, что на них оказывалось давление со стороны представителей финансовой полиции. Так, свидетельница НИЯЗОВА на предыдущем слушании призналась в суде, что была сильно напугана тем, что её долго продержали в здании финполиции, при этом несколько раз переводили то в один кабинет, то в другой. Последней каплей для девушки стала демонстрация оружия и передергивания затвора, которое производил при ней один из сотрудников. Чтобы разобраться в ситуации, прокурор вызвал в суд двух представителей данной организации, которые непосредственно вели дело и опрос свидетелей. К слову сказать, работники финпола не смогли прибыть на слушание, которое проходило в минувшую пятницу, в связи с чем дело было отложено на следующую неделю. Позже представители финпола ответили, что никакого психологического воздействия с их стороны оказано не было. Также не совсем понятная ситуация сложилась на последнем слушании. Прокурор ходатайствовал в просмотре материала с электронного носителя, который должен был прояснить ситуацию в деле, но в четырехтомном деле не оказалось очень важного документа - протокола по легализации секретных материалов. Как оказалось, без этого документа нет возможности просмотреть материалы, а значит дело стоит на мертвой точке. Из-за недостающего документа слушание откладывалось несколько раз на более поздний срок.