Иллюстративное фото с сайта kerch.fm Иллюстративное фото с сайта kerch.fm В Актобе транспортные полицейские задержали гражданку Узбекистана, которая контрабандным путем пыталась провезти в Россию более 200 раритетных монет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы МВД РК, 61-летняя женщина была задержана на станции Актобе на перегоне «Журын-Кандыагаш». В ее сумке были обнаружены 212 монет из желтого металла, датированные 1811 годом выпуска. Подозреваемая пересекла границу через контрольно-проверочный пункт «Жибек жолы» Южно-Казахстанской области и направлялась в российский город Астрахань. Монеты изъяты и направлены на экспертизу. По итогам экспертизы будет принято процессуальное решение.