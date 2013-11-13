Иллюстративное фото с сайта lifecity.com.ua Иллюстративное фото с сайта lifecity.com.ua В минувший понедельник  специализированный  межрайонный экономический суд Актюбинской области удовлетворил иск природоохранного прокурора о взыскании с АО «CNPC-Актобемунайгаз»  5,3 миллиарда тенге. В такую сумму был оценен ущерб, причиненный окружающей природной среде от сверхнормативного сжигания попутного газа, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на специализированную природоохранную прокуратуру Актюбинской области. Проверка в деятельности АО «CNPC-АМГ»,  в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения на объектах предприятия,  проводилась в июле текущего года. В частности, были выявлены факты сверхнормативного сжигания газа в Кенкиякском и Октябрьском нефтегазодобывающих управлениях, а также на заводах Жанажольского нефтеперерабатывающего комплекса.  На тех  же объектах нефтеперерабатывающего комплекса, сведения в счетчиках на факелах сжигания газа занижались для приведения в соответствие с разрешенным объемом. Кроме взыскания суммы ущерба по представлению прокуратуры области АО «CNPC-АМГ» за нарушения экологического законодательства привлечено  к административному штрафу в сумме 2,4 миллиарда тенге.