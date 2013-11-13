Иллюстративное фото с сайта www.vetka.by Иллюстративное фото с сайта www.vetka.by Дефицит семян к предстоящей посевной кампании ожидается в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков на заседании правительства. По словам министра, под урожай 2014 года засыпано более двух миллионов тонн семян, что составляет 99% от потребности. При этом дефицит семян в объеме свыше 19 тысяч тонн ожидается в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. В связи с этим министр сообщил, что акиматам областей необходимо предусмотреть в местных бюджетах средства на субсидирование закупа семян испытывающими дефицит сельхозформированиями.